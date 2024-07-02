Задушил, зарезал и скрылся: в Башкирии мастер убил двух женщин из-за недовольства его качеством услуг

В Верховном суде Башкирии рассматривают уголовное дело по факту жестокого убийства двух жительниц Сибая. В их гибели обвиняют матер по ремонту бытовой техники.
Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, мужчина в прошлом году пришел на вызов к местной жительнице для починки техники, но результат женщину не устроил и она высказала свое недовольство. Разъяренный мужчина накинулся на свою жертву и задушил ее. После расправы он понял, что в доме находится еще один человек.
— Обнаружив в квартире родственницу потерпевшей, с целью сокрытия совершенного преступления, злоумышленник ножом нанес ей более 20 ударов ножом по различным частям тела, в том числе шею и скрылся через балкон, — уточнили в прокуратуре.
Известно, что мужчина уже был ранее судим по тяжким статьям. Гособвинитель просил жителю Башкирии пожизненное заключение. Суд приговорил 42-летнего жителя Башкирии к пожизненному сроку в колонии особого режима. Он также должен выплатить по одному миллиону рублей потерпевшим.
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