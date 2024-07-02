Задушил, зарезал и скрылся: в Башкирии мастер убил двух женщин из-за недовольства его качеством услуг

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, мужчина в прошлом году пришел на вызов к местной жительнице для починки техники, но результат женщину не устроил и она высказала свое недовольство. Разъяренный мужчина накинулся на свою жертву и задушил ее. После расправы он понял, что в доме находится еще один человек.