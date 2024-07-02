Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задушил, зарезал и скрылся: в Башкирии мастер убил двух женщин из-за недовольства его качеством услуг

Убивший двух женщин житель Башкирии может получил пожизненный срок.
Источник: Комсомольская правда

В Верховном суде Башкирии рассматривают уголовное дело по факту жестокого убийства двух жительниц Сибая. В их гибели обвиняют матер по ремонту бытовой техники.

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, мужчина в прошлом году пришел на вызов к местной жительнице для починки техники, но результат женщину не устроил и она высказала свое недовольство. Разъяренный мужчина накинулся на свою жертву и задушил ее. После расправы он понял, что в доме находится еще один человек.

— Обнаружив в квартире родственницу потерпевшей, с целью сокрытия совершенного преступления, злоумышленник ножом нанес ей более 20 ударов ножом по различным частям тела, в том числе шею и скрылся через балкон, — уточнили в прокуратуре.

Известно, что мужчина уже был ранее судим по тяжким статьям. Гособвинитель просил жителю Башкирии пожизненное заключение. Суд приговорил 42-летнего жителя Башкирии к пожизненному сроку в колонии особого режима. Он также должен выплатить по одному миллиону рублей потерпевшим.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.