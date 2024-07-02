В Уральске сотрудники полиции нашли пропавшую 4-летнюю девочку

— Я пошла выносить мусор, они были возле площадки, с сумками и пакетами я их оставила. За это время она успела убежать. Через минут 20 поисков я поняла, что уже не могу ее найти сама, я позвонила в полицию, они сразу приехали, — рассказала мать пропавшей девочки.