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В Уральске сотрудники полиции нашли пропавшую 4-летнюю девочку

В Уральске сотрудники полиции оперативно отреагировали на сообщение о пропаже ребенка и вернули девочку её матери, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Инцидент произошёл 1 июня в 09:20, когда на линию «102» поступил звонок о пропаже 4-летней девочки.

Мать ребёнка оставила дочь с братом на несколько минут, но вскоре обнаружила, что девочка пропала и не смогла найти её самостоятельно.

— Я пошла выносить мусор, они были возле площадки, с сумками и пакетами я их оставила. За это время она успела убежать. Через минут 20 поисков я поняла, что уже не могу ее найти сама, я позвонила в полицию, они сразу приехали, — рассказала мать пропавшей девочки.

На место происшествия быстро прибыли сотрудники патрульной полиции Таргын Сакен и Жумабаев Айдос. Вскоре они обнаружили девочку на соседней улице и вернули её матери.