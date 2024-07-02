В Уральске сотрудники полиции нашли пропавшую 4-летнюю девочку

Инцидент произошёл 1 июня в 09:20, когда на линию «102» поступил звонок о пропаже 4-летней девочки.
Мать ребёнка оставила дочь с братом на несколько минут, но вскоре обнаружила, что девочка пропала и не смогла найти её самостоятельно.
— Я пошла выносить мусор, они были возле площадки, с сумками и пакетами я их оставила. За это время она успела убежать. Через минут 20 поисков я поняла, что уже не могу ее найти сама, я позвонила в полицию, они сразу приехали, — рассказала мать пропавшей девочки.
На место происшествия быстро прибыли сотрудники патрульной полиции Таргын Сакен и Жумабаев Айдос. Вскоре они обнаружили девочку на соседней улице и вернули её матери.