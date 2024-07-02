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Водителя Porsche, обвиняемого в смертельном ДТП в Казани, суд отправил в СИЗО

Водителя Porsche, 33-летнего Василия Барнабишвили, обвиняемого в смертельном ДТП в Казани направили в СИЗО на 1 месяц и 29 суток, до 30 августа, сообщается в Тelegram-канале Происшествия Татарстан.

Смертельное ДТП произошло 30 июня вечером, рядом с гостиницей Корстон. Водитель Porsche Cayman не справился с управлением и пересек двойную сплошную, в результате чего влетел в Lada Granta. Оба автомобиля пробили ограждение и влетели в забор одного из зданий медицинского факультета КФУ, водитель Granta погиб на месте.

Против водителя Porsche возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).