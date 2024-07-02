Водителя Porsche, обвиняемого в смертельном ДТП в Казани, суд отправил в СИЗО

Смертельное ДТП произошло 30 июня вечером, рядом с гостиницей Корстон. Водитель Porsche Cayman не справился с управлением и пересек двойную сплошную, в результате чего влетел в Lada Granta. Оба автомобиля пробили ограждение и влетели в забор одного из зданий медицинского факультета КФУ, водитель Granta погиб на месте.