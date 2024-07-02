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В Башкирии разыскивают 40-летнего отца подростка, задолжавшего 1,5 млн рублей

Житель Башкирии скрывается от ребенка с долгом по алиментам в 1,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в исполнительный розыск объявлен 40-летний отец подростка Артур Г. Мужчина задолжал своему 15-летнему сыну 1,5 млн рублей алиментов. Об этом сообщают судебные приставы Дуванского и Кигинского районов.

Мужчина уже ограничен в праве выезда за пределы России, однако это не побудило его платить на содержание ребенка. Предположительно, Артур Г. может находиться в Уфе.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данного гражданина, просят сообщить в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефону: 8-(34798)-3−20−25.