В Башкирии разыскивают 40-летнего отца подростка, задолжавшего 1,5 млн рублей

В Башкирии в исполнительный розыск объявлен 40-летний отец подростка Артур Г. Мужчина задолжал своему 15-летнему сыну 1,5 млн рублей алиментов. Об этом сообщают судебные приставы Дуванского и Кигинского районов.
Мужчина уже ограничен в праве выезда за пределы России, однако это не побудило его платить на содержание ребенка. Предположительно, Артур Г. может находиться в Уфе.
Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данного гражданина, просят сообщить в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефону: 8-(34798)-3−20−25.