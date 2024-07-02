В поселке Челябинской области найден труп школьницы

Трагедия произошла в поселке Воронино Пластовского района. В хозяйственной постройке одного из домов 1 июля найдено тело 16-летней школьницы. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на свой источник в полиции.
По данным издания, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Доведение до самоубийства». Стражи порядка на месте происшествия обнаружили и изъяли групповую фотографию класса девочки и еще несколько предметов, которые могут помочь в расследовании.
Сейчас сотрудники следственного отдела Южноральска выясняют все обстоятельства произошедшего.