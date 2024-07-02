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ВС России поразили девять самолетов ВСУ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО поразили 9 самолетов воздушных сил Украины, включая семь Су-27, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Еще два украинских самолёта: МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского ПВО», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Как напомнили в ведомстве, в результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27 воздушных сил противника.

Кроме того, российская ПВО сбила за прошедшие сутки шесть крылатых ракет Storm Shadow, управляемую авиабомбу Нammer, реактивный снаряд системы HIMARS, а также 81 беспилотник, в том числе Bayraktar TB2.

Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 115 районах, добавили в Минобороны РФ.