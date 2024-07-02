Двое подростков попали в больницу из-за свалившегося на них дерева в Ленобласти

Двое подростков — 14-летняя девочка и 17-летний парень — пострадали во время урагана в Ленобласти вечером 1 июля. Брат с сестрой прогуливались по Елизаветинской улице в поселке Тайцы, когда их настигла непогода. Там на них свалилось дерево. Подростки получили травмы и попали в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.
— В связи с происшествием прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности ответственных за содержание территории организаций. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, — добавили в ведомстве.
Ход и результаты проверки поставил на контроль прокурор Ленобласти Сергей Жуковский. Кроме того, доследственную проверку по факту случившегося проводят в региональном Следственном комитете.
Напомним, что из-за падения деревьев 1 июля в Петербурге погибли 36-летняя женщина и 11-летний ребенок, а в Новом Токсово — 26-летний мужчина.