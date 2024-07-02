Двое подростков попали в больницу из-за свалившегося на них дерева в Ленобласти

Двое подростков — 14-летняя девочка и 17-летний парень — пострадали во время урагана в Ленобласти вечером 1 июля. Брат с сестрой прогуливались по Елизаветинской улице в поселке Тайцы, когда их настигла непогода. Там на них свалилось дерево. Подростки получили травмы и попали в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.