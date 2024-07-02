В Приморье судмедэксперт набрала взяток от ритуальщиков на 550 тыс. рублей

В Приморье суд ушло уголовное дело в отношении бывшей заведующей бюро судебно-медицинской экспертизы и ее дочери, которых обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает прокуратура региона.
По данным дела, с января 2018 года по май 2023 года заведующая отделением судебно-медицинской экспертизы получила от представителей ритуальных агентств пять взяток за внеочередное проведение судебно-медицинского исследования тел и их выдачу для захоронения. Сумма варьировалась от 25 до 246 тыс. рублей. Иногда она брала деньги лично, иной раз — через дочь, которая выступала в роли посредника. Общая сумма взяток превысила 550 тыс. рублей.
Также женщины обвиняются в том, что они получали деньги от представителей ритуальных компаний за оказание Бюро СМЭ услуг по гримировке тел умерши. Оплату забирали себе, а не передавали в кассу, Сумма похищенного превысила 300 тыс. рублей.
На три автомобиля обвиняемых и деньги на общую сумму около 3 млн рублей наложили арест.