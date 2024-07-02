Иномарка сбила восьмилетнего ребенка на велосипеде в Ломоносове

Дорожно-транспортное происшествие с участием восьмилетнего велосипедиста произошло в Ломоносове днем 1 июля. Ребенок катался на своем двухколесном друге по улицам и решил пересечь проезжую часть, не слезая с транспорта. В этот момент по дороге ехал «Рено». Его водитель не успел затормозить и сбил мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.