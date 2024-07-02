Иномарка сбила восьмилетнего ребенка на велосипеде в Ломоносове

Дорожно-транспортное происшествие с участием восьмилетнего велосипедиста произошло в Ломоносове днем 1 июля. Ребенок катался на своем двухколесном друге по улицам и решил пересечь проезжую часть, не слезая с транспорта. В этот момент по дороге ехал «Рено». Его водитель не успел затормозить и сбил мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— 50-летний водитель за рулем «Рено Dokker» на пересечение Новогорской улицы и Линейного переулка совершил столкновение с юным велосипедистом, выехавшим на нерегулируемый перекресток без сопровождения родителей, — уточнили обстоятельства случившегося в ведомстве.
Как итог, мальчик получил различные травмы и был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Правоохранители по данному факту проводят проверку.