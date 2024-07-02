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В МЧС рассказали о пострадавших из-за взрыва газа в стерлитамакском жилом доме

МЧС Башкирии рассказало о пострадавших при взрыве газа в доме.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии рассказало о пострадавших при взрыве газа в доме в Стерлитамаке.

Взрыв прогремел около полудня в доме по улице Артема, 150. Его услышали жильцы всей округи. Хлопок произошел в квартире на втором этаже — оттуда выбило окна и отбросило их вместе с вещами на десятки метров.

В результате происшествия в больницу госпитализированы три женщины 26, 36 и 38 лет, двое мужчин 27 и 57 лет, а также 10-летняя девочка. К сожалению, из-за взрыва погибла 66-летняя женщина. Годовалую девочку, которая была в коляске около подъезда в момент ЧП, осмотрели, госпитализация ей не потребовалась.

Эвакуированных граждан отправили в пункту временного размещения.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента повреждения получили 11 квартир в первом подъезде, в трех из них повреждены перегородки.

— Проектной организацией проводится обследование целостности несущих конструкций дома, — сообщает МЧС.

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