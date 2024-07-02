В МЧС рассказали о пострадавших из-за взрыва газа в стерлитамакском жилом доме

В результате происшествия в больницу госпитализированы три женщины 26, 36 и 38 лет, двое мужчин 27 и 57 лет, а также 10-летняя девочка. К сожалению, из-за взрыва погибла 66-летняя женщина. Годовалую девочку, которая была в коляске около подъезда в момент ЧП, осмотрели, госпитализация ей не потребовалась.