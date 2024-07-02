Парень распылил перцовый баллончик в лицо двум девушкам в Минске

В милицию обратилась девушка и сообщила, что возле магазина парень распылил газ из перцового баллончика. Милиция установила обстоятельства произошедшего и задержала 20-летнего неработающего минчанина. Правоохранители выяснили, что задержанный с другом возле магазина познакомился с двумя девушками. В процессе общения парня возмутило, что новые знакомые не уделяют ему должного внимания. Он начал конфликт, в результате которого распылил в девушек газ из перцового баллончика. Одна из потерпевших успела записать обидчика на видео.



После задержания молодой человек объяснил свое поведение тем, что был пьян. Известно, что фигурант ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.