В милицию обратилась девушка и сообщила, что возле магазина парень распылил газ из перцового баллончика. Милиция установила обстоятельства произошедшего и задержала 20-летнего неработающего минчанина. Правоохранители выяснили, что задержанный с другом возле магазина познакомился с двумя девушками. В процессе общения парня возмутило, что новые знакомые не уделяют ему должного внимания. Он начал конфликт, в результате которого распылил в девушек газ из перцового баллончика. Одна из потерпевших успела записать обидчика на видео.
После задержания молодой человек объяснил свое поведение тем, что был пьян. Известно, что фигурант ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Парень распылил перцовый баллончик в лицо двум девушкам в Минске
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске парень распылил в двух девушек газ из перцового баллончика. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратилась девушка и сообщила, что возле магазина парень распылил газ из перцового баллончика. Милиция установила обстоятельства произошедшего и задержала 20-летнего неработающего минчанина. Правоохранители выяснили, что задержанный с другом возле магазина познакомился с двумя девушками. В процессе общения парня возмутило, что новые знакомые не уделяют ему должного внимания. Он начал конфликт, в результате которого распылил в девушек газ из перцового баллончика. Одна из потерпевших успела записать обидчика на видео.