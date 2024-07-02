Воронежской паре грозит до 20 лет за наркобизнес

27-летний мужчина и его 26-летняя сожительница успешно занимались продажей запрещенных веществ. Фигурант создал два наркомагазина, торговля в которых шла в теневом сегмент интернета, а подключиться к сайтам можно было только через vpn-сервисы. Парочка принимала заказы и устраивала тайники-закладки для покупателей.