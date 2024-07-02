Воронежской паре грозит до 20 лет за наркобизнес

Под стражу заключили воронежскую парочку, организовавшую наркобизнес.
27-летний мужчина и его 26-летняя сожительница успешно занимались продажей запрещенных веществ. Фигурант создал два наркомагазина, торговля в которых шла в теневом сегмент интернета, а подключиться к сайтам можно было только через vpn-сервисы. Парочка принимала заказы и устраивала тайники-закладки для покупателей.
— У подозреваемых изъяли 150 граммов сильнодействующих веществ, около 380 граммов марихуаны, 160 граммов гашиша, 180 граммов гашишного масла, а также 5,5 граммов грибов, — сообщили в управлении наркоконтроля ГУ МВД России по Воронежской области.
Фигурантам грозит максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.