16-летний парень и 45-летний мужчина утонули в реке Лена в Усть-Куте

Вечером 1 июля в Усть-Куте произошли сразу две трагедии. В микрорайоне Старая РЭБ, купаясь в реке Лена, утонул мужчина 45-ти лет. Сибиряк отдыхал на стихийном пляже. В районе Нижняя Нефтебаза, не справившись с силой течения, погиб 16-летний парень. Его тело все еще не нашли. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.