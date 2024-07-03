16-летний парень и 45-летний мужчина утонули в реке Лена в Усть-Куте

Вечером 1 июля в Усть-Куте произошли сразу две трагедии. В микрорайоне Старая РЭБ, купаясь в реке Лена, утонул мужчина 45-ти лет. Сибиряк отдыхал на стихийном пляже. В районе Нижняя Нефтебаза, не справившись с силой течения, погиб 16-летний парень. Его тело все еще не нашли. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
— По данному факту Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — отмечают в пресс-службе регионального Следкома.
Прокуратура Приангарья проконтролирует ход и результаты проверки. Также представители ведомства оценят исполнение законов о защите прав детей и профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Также правоохранители проследят, была ли обеспечена безопасность пребывания людей в районе водоема.