Утонул 15-летний мальчик в Ванинском районе Хабаровского края

Прокуратура Ванинского района проводит проверку в связи с гибелью 15-летнего мальчика, утонувшего 2 июля во время купания в реке Мучка в районе погрузочно-разгрузочного терминала «Дальтрансуголь» в поселке Токи. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".