Утонул 15-летний мальчик в Ванинском районе Хабаровского края

Прокуратура Ванинского района проводит проверку в связи с гибелью 15-летнего мальчика, утонувшего 2 июля во время купания в реке Мучка в районе погрузочно-разгрузочного терминала «Дальтрансуголь» в поселке Токи. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Прокурор Ванинского района выехал на место происшествия.
«В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — рассказали в ведомстве.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Прокуратура также контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.