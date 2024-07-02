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Утонул 15-летний мальчик в Ванинском районе Хабаровского края

Прокуратура проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ванинского района проводит проверку в связи с гибелью 15-летнего мальчика, утонувшего 2 июля во время купания в реке Мучка в районе погрузочно-разгрузочного терминала «Дальтрансуголь» в поселке Токи. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Прокурор Ванинского района выехал на место происшествия.

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — рассказали в ведомстве.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Прокуратура также контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.

Прокуратура