Новую схему аферы придумали мошенники на Кубани

В Краснодарском крае якобы служащие «Почты России» уведомляют жертв о необходимости оплатить таможенный сбор за мифическую посылку, при этом запрашивая СМС-код под предлогом отказа от доставки. Однако этот код используют для получения контроля над финансовыми счетами и аккаунтами жертвы.