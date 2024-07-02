Новую схему аферы придумали мошенники на Кубани

Новую схему телефонного мошенничества изобрели на Кубани. Аферисты, выдавая себя за сотрудников «Почты России», пытаются обмануть граждан, требуя оплату за несуществующие посылки и запрашивая СМС-коды, якобы для отказа от доставки, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В Краснодарском крае якобы служащие «Почты России» уведомляют жертв о необходимости оплатить таможенный сбор за мифическую посылку, при этом запрашивая СМС-код под предлогом отказа от доставки. Однако этот код используют для получения контроля над финансовыми счетами и аккаунтами жертвы.
Гражданам стоит соблюдать осторожность и не передавать СМС-коды незнакомым лицам, чтобы избежать финансовых потерь.