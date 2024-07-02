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Новую схему аферы придумали мошенники на Кубани

Аферисты называют себя сотрудниками «Почты России».

Новую схему телефонного мошенничества изобрели на Кубани. Аферисты, выдавая себя за сотрудников «Почты России», пытаются обмануть граждан, требуя оплату за несуществующие посылки и запрашивая СМС-коды, якобы для отказа от доставки, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае якобы служащие «Почты России» уведомляют жертв о необходимости оплатить таможенный сбор за мифическую посылку, при этом запрашивая СМС-код под предлогом отказа от доставки. Однако этот код используют для получения контроля над финансовыми счетами и аккаунтами жертвы.

Гражданам стоит соблюдать осторожность и не передавать СМС-коды незнакомым лицам, чтобы избежать финансовых потерь.