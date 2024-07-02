Трое погибших, сотни поваленных деревьев и десятки поврежденных машин: последствия урагана в Петербурге

По данным «Фонтанки», в Стрельне одна из пострадавших находилась в машине, когда на нее упало дерево. В итоге 44-летнюю женщину доставили с травмой шеи в 26-ю горбольницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Дорожный знак не устоял у Спаса на Крови на набережной канала Грибоедова. Упал он на голову 23-летней девушке, в результате она получила сотрясение головного мозга. Еще двоих, в том числе ребенка, посекло стеклом во время шторма.