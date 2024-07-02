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Житель Башкирии получил пожизненный срок за двойное убийство

В Сибае мужчина получил пожизненное лишение свободы за двойное убийство. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В сентябре 2023 года мужчина приехал к жительнице Сибая в качестве специалиста, который ремонтирует бытовую технику. В один из визитов между ними возник конфликт из-за некачественно проведенной работы. На почве личных взаимных неприязненных отношений с женщиной он задушил ее.

Обнаружив в квартире родственницу потерпевшей, он ударил ее более 20 раз ножом и скрылся через балкон.

Подсудимый признал вину в полном объеме. Ранее он был неоднократно судим за особо тяжкие преступления.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а также взыскал в пользу потерпевших по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.