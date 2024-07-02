Житель Башкирии получил пожизненный срок за двойное убийство

В сентябре 2023 года мужчина приехал к жительнице Сибая в качестве специалиста, который ремонтирует бытовую технику. В один из визитов между ними возник конфликт из-за некачественно проведенной работы. На почве личных взаимных неприязненных отношений с женщиной он задушил ее.