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Под Волгоградом 26-летний водитель легковушки вылетел с дороги

В Волгоградской области на трассе перевернулся автомобиль.

Источник: ГБУЗ КССМП

Сегодня, 2 июля, на трассе в Камышинском районе перевернулся автомобиль. Молодой водитель чудом остался жив. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГБУЗ КССМП, вызов на место происшествия поступил днем.

— На «Котовской» трассе на 5−6 километре легковой автомобиль съехал с дороги, после чего произошло опрокидывание, — уточнили в медучреждении.

За рулем находился 26-летний автомобилист. Он получил легкие травмы. Врачи оказали помощь на месте, затем госпитализировали пострадавшего в травмотделение Центральной городской больницы Камышина.