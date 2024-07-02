Под Волгоградом 26-летний водитель легковушки вылетел с дороги

Сегодня, 2 июля, на трассе в Камышинском районе перевернулся автомобиль. Молодой водитель чудом остался жив. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГБУЗ КССМП, вызов на место происшествия поступил днем.
— На «Котовской» трассе на 5−6 километре легковой автомобиль съехал с дороги, после чего произошло опрокидывание, — уточнили в медучреждении.
За рулем находился 26-летний автомобилист. Он получил легкие травмы. Врачи оказали помощь на месте, затем госпитализировали пострадавшего в травмотделение Центральной городской больницы Камышина.