Под Волгоградом 26-летний водитель легковушки вылетел с дороги

Сегодня, 2 июля, на трассе в Камышинском районе перевернулся автомобиль. Молодой водитель чудом остался жив. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГБУЗ КССМП, вызов на место происшествия поступил днем.