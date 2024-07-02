В ряде регионов Узбекистана задержаны заместители хокимов по подозрению в получении взяток

В Андижанской области председатель Совета фермеров, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков Бустонского района требовал взятку в 20 тысяч долларов за решение земельных вопросов. Чиновника задержали при получении половины оговоренной суммы. Эти деньги он должен был передать заместителю хокима района по вопросам сельского и водного хозяйства. В ходе оперативного мероприятия должностное лицо задержали в момент получения 10 тысяч долларов.