В ряде регионов Узбекистана задержаны заместители хокимов по подозрению в получении взяток

По данным СГБ, в Каракалпакстане заместитель хокима Тахиаташского района по вопросам строительства потребовал 35 миллионов сумов за оформление документов, позволяющих местному жителю снести дом, находящийся на балансе хокимията, а также использовать стройматериалы, полученные в процессе сноса, по своему усмотрению. Чиновник задержан при получении 32 миллионов сумов в своем служебном кабинете.
В Андижанской области председатель Совета фермеров, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков Бустонского района требовал взятку в 20 тысяч долларов за решение земельных вопросов. Чиновника задержали при получении половины оговоренной суммы. Эти деньги он должен был передать заместителю хокима района по вопросам сельского и водного хозяйства. В ходе оперативного мероприятия должностное лицо задержали в момент получения 10 тысяч долларов.
Начальник Букинского районного отдела ЧС Ташкентской области просил 2,5 тысячи долларов за утверждение акта приемки по завершении строительства многоквартирного дома. В ходе оперативных мер его подчиненный был задержан с вещественными доказательствами в момент получения взятки. В ходе доследственной проверки выяснилось, что часть денег предназначалась заместителю районного хокима по соответствующим вопросам. Чиновник был задержан при получении взятки в своем служебном автомобиле.
По данным фактам возбуждены дела по статье 210 (Получение взятки) Уголовного кодекса. Задержанные заключены под стражу, ведется следствие.