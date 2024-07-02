В Самаре столкнулись «ГАЗель» и грузовой поезд, проводится проверка

Контрольный орган начал проверку по факту происшествия. Устанавливаются причина и обстоятельства аварии.
В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Объекты транспортной инфраструктуры не повреждены.
Локомотив грузового поезда столкнулся с автомобилем «ГАЗель» в Самаре днем во вторник, 2 июля. Происшествие случилось у дома 6 В по Заводскому шоссе. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Контрольный орган начал проверку по факту происшествия. Устанавливаются причина и обстоятельства аварии.
В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Объекты транспортной инфраструктуры не повреждены.