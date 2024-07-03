Мошенники пишут фейки от имени пермских мэров

Мошенники создают фейковые страницы от имени мэров городов Пермского края. В минувшие выходные рассылались сообщения от имени Главы Соликамска Александра Русанова.
В них мошенники от имени Русанова сообщают о проверке, которую проводит в районе некий сотрудник ФСБ, прикомандированный из Москвы. Проверка якобы связана с действиями экстремистов. «Ваша организация была в списке», — сообщает лже-Русанов своему адресату.
Во вторник, 2 июля о подобных же фейках сообщил глава Кизела Андрей Родыгин на своей странице ВКонтакте.
«К сожалению, создаются фейковые страницы с моим именем и фотографией. Прошу не реагировать на странные сообщения, не переходить по ссылкам, не переводить деньги», — предупредил Андрей Родыгин.
Причем, сообщения о якобы проверках ФСБ написаны как под копирку. Скорее всего, последуют и фальшивые посты и от имени других чиновников.
Так что остается только присоединиться к рекомендации главы Кизела: «Не поддавайтесь на провокации и будьте осторожны!».