Мошенники пишут фейки от имени пермских мэров

В них мошенники от имени Русанова сообщают о проверке, которую проводит в районе некий сотрудник ФСБ, прикомандированный из Москвы. Проверка якобы связана с действиями экстремистов. «Ваша организация была в списке», — сообщает лже-Русанов своему адресату.