Беспорядки в Турции. Главное

В турецкой провинции Кайсери свыше 470 человек были задержаны из-за беспорядков, начавшихся после ареста сирийца, обвиняемого в насилии над ребёнком, который приходится ему родственником.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что беспорядки, вызванные арестом сирийца, спровоцированы оппозицией, а министр внутренних дел Али Ерликая подчеркнул, что Турция — правовое государство, и проявления ксенофобии недопустимы.
Турецкое общество категорически осуждает такие преступления, и подозреваемый в этом случае едва избежал самосуда благодаря своевременному вмешательству полиции. Однако успокоить толпу было сложно: люди начали переворачивать автомобили сирийцев и поджигать их магазины, требуя отставки президента Эрдогана. В ходе вмешательства правоохранительных органов пострадали 14 полицейских и один пожарный. Губернатор провинции Гёкмен Чичек прибыл на место событий и заверил жителей в тщательном расследовании. Сообщается, что пострадавшая девочка и её семья получили необходимую помощь и защиту от властей.
Тем временем, сирийская радиостанция Sham FM сообщала о столкновениях между турецкими войсками и боевиками лояльных Анкаре группировок в северной провинции Алеппо. Турция направила бронемашины и спецназ в приграничные города в Сирии и временно закрыла погранпереходы из-за насилия в контролируемых ВС Турции регионах.
Центр по борьбе с дезинформацией Турции опроверг слухи о том, что сирийцы освобождены от налогов, заявив, что сирийские беженцы под временной защитой не имеют налоговых привилегий. МВД Турции сообщило, что во время беспорядков в Кайсери около 37% сообщений в соцсетях были опубликованы ботами, а 70% носили провокационный характер. Начато расследование в отношении 63 аккаунтов, десять владельцев привлечены к ответственности.
Даже в Анталье, где также проходят митинги, они происходят вдали от территорий отелей и не затрагивают отдыхающих, пояснил представитель компании, занимающейся обслуживанием российских туристов в Турции.
Нина Лютикова