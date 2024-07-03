Беспорядки в Турции. Главное

Турецкое общество категорически осуждает такие преступления, и подозреваемый в этом случае едва избежал самосуда благодаря своевременному вмешательству полиции. Однако успокоить толпу было сложно: люди начали переворачивать автомобили сирийцев и поджигать их магазины, требуя отставки президента Эрдогана. В ходе вмешательства правоохранительных органов пострадали 14 полицейских и один пожарный. Губернатор провинции Гёкмен Чичек прибыл на место событий и заверил жителей в тщательном расследовании. Сообщается, что пострадавшая девочка и её семья получили необходимую помощь и защиту от властей.