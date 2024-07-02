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МЧС объяснило причину появления чёрного столба дыма над Пермью

Его заметили в Свердловском районе.

Причина появления чёрного столба дыма над Пермью была озвучена в МЧС региона.

Днём 2 июля в пермских телеграм-каналах появилась сообщение о столбе чёрного дыма, который заметили над лесом в Свердловском районе. На опубликованном видеоролике видно чёрный дым, который поднимается со стороны лесного массива.

«Что-то дымит или горит в сторону Жебреёв», — сообщил автор публикации.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали о том, что стало причиной задымления. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 13:03.

27 человек личного состава и пять единиц техники выехали на Бродовский тракт. На месте происшествия огнеборцы обнаружили горящую резиновую крошку и мусор. Пожар распространился на площади в 60 квадратных метров.

Возгорание было ликвидировано в 13:35. Сотрудники краевого ГУ МЧС проводят проверку, чтобы определить причины пожара.

МЧС