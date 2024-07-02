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В Полоцке выявили мастерскую по изготовлению оружия

Сотрудники правоохранительных органов Витебской области выявили в Полоцке нелегальную мастерскую по изготовлению оружия, пишет телеграм-канал МВД Беларуси.

Сотрудники 7-го управления ГУБОПиК МВД по Витебской области вместе с местным ОМОНом задержали двух жителей Полоцка, которые занимались незаконным изготовлением и ремонтом огнестрельного и холодного оружия.

Было установлено, что задержанные мужчины, 65 и 64 лет, организовали мастерскую в садовом домике младшего фигуранта дела, который в основном только искал клиентов. Старший же занимался работами в мастерской.

У задержанных изъяли: самодельную винтовку с прибором для бесшумной стрельбы, а также прицельным приспособлением, самодельные пистолеты (6 штук), порох, 4 пневматические винтовки, а также патроны разного калибра.

Также в мастерской у мужчин хранилось много составных частей стрелкового оружия, 2 штык-ножа для автомата Калашникова и 19 охотничьих ножей кустарного производства.

В том числе правоохранители обнаружили токарное оборудование, которое мужчины использовали при изготовлении самопального арсенала.

Следователи возбудили уголовное дело, по которому фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.