В Полоцке выявили мастерскую по изготовлению оружия

Сотрудники 7-го управления ГУБОПиК МВД по Витебской области вместе с местным ОМОНом задержали двух жителей Полоцка, которые занимались незаконным изготовлением и ремонтом огнестрельного и холодного оружия.
Было установлено, что задержанные мужчины, 65 и 64 лет, организовали мастерскую в садовом домике младшего фигуранта дела, который в основном только искал клиентов. Старший же занимался работами в мастерской.
У задержанных изъяли: самодельную винтовку с прибором для бесшумной стрельбы, а также прицельным приспособлением, самодельные пистолеты (6 штук), порох, 4 пневматические винтовки, а также патроны разного калибра.
Также в мастерской у мужчин хранилось много составных частей стрелкового оружия, 2 штык-ножа для автомата Калашникова и 19 охотничьих ножей кустарного производства.
В том числе правоохранители обнаружили токарное оборудование, которое мужчины использовали при изготовлении самопального арсенала.
Следователи возбудили уголовное дело, по которому фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.