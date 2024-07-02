«Многие перепугались»: самолет из-за грозы долго не мог приземлиться в Алматы

«Меня зовут Бекнур. Когда приземлялись, самолет резко поднялся вверх и пошел на 2-й круг. Во второй раз сообщили, что гроза, и опять не сели! Командир сказал, топлива хватит на 20 минут, и кружились мы все это время. К счастью, на третий раз еле-еле приземлились. На борту многие перепугались», — рассказал видеограф из Астаны.