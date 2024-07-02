«Многие перепугались»: самолет из-за грозы долго не мог приземлиться в Алматы

Казахстанец опубликовал у себя на странице в TikTok видео, которое привлекло наше внимание. Он рассказал, что из-за погодных условий самолет долго не мог приземлиться.
«Меня зовут Бекнур. Когда приземлялись, самолет резко поднялся вверх и пошел на 2-й круг. Во второй раз сообщили, что гроза, и опять не сели! Командир сказал, топлива хватит на 20 минут, и кружились мы все это время. К счастью, на третий раз еле-еле приземлились. На борту многие перепугались», — рассказал видеограф из Астаны.
Мы обратились за комментарием в пресс-службу «Казгидромета», оказалось, что ведомство информировало заранее о такой погоде и, в частности, о грозе в Алматы. Было опубликовано соответствующее предупреждение. Также корреспондент обратилась за комментарием по ситуации в пресс-службу казахстанской авиакомпании.
«FlyArystan информирует, что ввиду погодных условий (ветер и гроза) рейс авиакомпании FlyArystan КС7062 1 июля 2024 года по направлению Астана — Алматы в целях безопасности ушел в зону ожидания. После улучшения погодных условий борт благополучно сел в пункте назначения. Время в полете увеличилось на 45 минут. Авиакомпания напоминает, что безопасность полетов является ее главным приоритетом», — отметили в пресс-службе. Ч.