«Вся в крови поднималась». Пассажирка метро упала из-за остановки эскалатора на «Ломоносовской»

Врачи заключили, что у женщины закрытый перелом на правой руке и ушибы на обоих коленных суставах. Состояние здоровья оценили как удовлетворительное, но отметили: гематомы не будут уходить еще долго, а гипс придется носить минимум две недели. Как добавила Екатерина, вместе с ней также пострадал мужчина, который упал на эскалатор. Лицо человека было в крови, добавляет наша собеседница.