Сын сожженной свердловчанки рассказал подробности трагедии

«Иногда он ее бил, один раз разбил о ее голову табуретку. Она не уходила от него, потому что сильно боялась, — сказал молодой человек. — Я не знаю, что им двигало в этот момент. Но постельное белье, где она спала, было всё в крови, кровать перевернута. Кровь по всему дому… Видимо, она присела покурить, мужчина ее облил бензином, она от него побежала, а он в нее спичку кинул».