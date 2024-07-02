Сын сожженной свердловчанки рассказал подробности трагедии

Об этом сообщил сын погибшей порталу E1.RU.
По версии следствия, ночью 28 июня мужчина поругался со своей женой. Облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджог ее.
Женщина не погибла. Ее оперативно доставили в больницу, где оказали помощь. Но затем она скончалась в медицинском учреждении, писал «МК-Урал».
Обвиняемый и потерпевшая познакомились пять лет назад, поженились в 2022 году. У женщины был 18-летний сын, который и рассказал подробности трагедии.
«Иногда он ее бил, один раз разбил о ее голову табуретку. Она не уходила от него, потому что сильно боялась, — сказал молодой человек. — Я не знаю, что им двигало в этот момент. Но постельное белье, где она спала, было всё в крови, кровать перевернута. Кровь по всему дому… Видимо, она присела покурить, мужчина ее облил бензином, она от него побежала, а он в нее спичку кинул».
По информации издания, обвиняемый ранее был судим за хищение, езду в пьяном виде, грабеж, угрозу убийством.