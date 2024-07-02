Суд признал супругов Невзоровых экстремистами

В мае этого года стало известно, что Невзоров переобъявлен в розыск в связи с возбуждением в отношении него нового уголовного дела. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, журналисту вменяется уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). В 2023 году суд дважды назначал Невзорову штрафы за публикации в его Telegram-канале без маркировки о том, что их распространяет иноагент. Кроме того, в августе 2023 года журналист был оштрафован на 20 тыс. рублей за разжигание ненависти к гражданам России и Белоруссии в интервью «Радио Свобода» (признано в России иноагентом), а в октябре получил штраф за непредставленные в Минюст отчеты о своей деятельности как иноагента.