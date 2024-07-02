Суд признал супругов Невзоровых экстремистами

«Суд решил административное исковое заявление прокурора города Санкт-Петербурга <…> удовлетворить, запретить на территории Российской Федерации деятельность объединения, членами которого являются Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958, Невзорова Лидия Алексеевна, 29.03.1973, в связи с осуществлением экстремистской деятельности», — сказала судья Елена Николаева.
Иск к Невзоровым был подан в начале мая прокурором Санкт-Петербурга в защиту интересов государства и неопределенного круга лиц. Процесс по ходатайству представителя прокуратуры проходил в закрытом режиме, поскольку при рассмотрении дела должны были оглашаться персональные данные ответчиков и документы, содержащие банковскую тайну.
Заинтересованными лицами по делу выступили Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, управление Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу, Росимущество, а также ООО «Питер-техпроект — новые ресурсы», совладельцем которого, по данным базы данных СПАРК, является Лидия Невзорова.
Об уголовном преследовании Невзорова
В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Александра Невзорова к восьми годам колонии за распространение дезинформации о российской армии. МВД объявило Невзорова в розыск. По информации его супруги, он уехал в Израиль. Согласно оглашенным ранее в суде материалам дела, журналист имеет вид на жительство в Италии.
В мае этого года стало известно, что Невзоров переобъявлен в розыск в связи с возбуждением в отношении него нового уголовного дела. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, журналисту вменяется уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). В 2023 году суд дважды назначал Невзорову штрафы за публикации в его Telegram-канале без маркировки о том, что их распространяет иноагент. Кроме того, в августе 2023 года журналист был оштрафован на 20 тыс. рублей за разжигание ненависти к гражданам России и Белоруссии в интервью «Радио Свобода» (признано в России иноагентом), а в октябре получил штраф за непредставленные в Минюст отчеты о своей деятельности как иноагента.