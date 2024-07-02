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Машинист по ошибке открыл двери вагона на еще закрытой станции «Чернышевская»

Пассажиров вернули обратно в вагон после случайного выхода на «Чернышевской».

Источник: Комсомольская правда

Станция метро «Чернышевская» в Петербурге вот уже почти полтора года закрыта на реконструкцию. Ее обещали открыть 1 июля, но этого не произошло. Однако машинист, видимо, забыл этот нюанс, и открыл двери вагона на этой станции утром 2 июля. А пассажиры начали выходить и даже направились к выходу. Но как только увидели, что эскалаторы еще не работают, поняли, что произошла ошибка. Об этом пишет «Петербург2».

— Сотрудники метрополитена собрали пассажиров и вернули обратно в вагон. Серьезных задержек в движении не было, — уточнили в издании.

Напомним, что ранее подобное уже происходило. Утром 13 марта машинист также по ошибке остановился на закрытой «Чернышевской». И если сейчас станция уже готовится к открытию и вполне узнаваема, то тогда ремонт шел в самом разгаре. Поэтому пассажиры буквально за несколько секунд поняли, что что-то не так, и вернулись в вагон.

метро