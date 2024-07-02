Машинист по ошибке открыл двери вагона на еще закрытой станции «Чернышевская»

Станция метро «Чернышевская» в Петербурге вот уже почти полтора года закрыта на реконструкцию. Ее обещали открыть 1 июля, но этого не произошло. Однако машинист, видимо, забыл этот нюанс, и открыл двери вагона на этой станции утром 2 июля. А пассажиры начали выходить и даже направились к выходу. Но как только увидели, что эскалаторы еще не работают, поняли, что произошла ошибка. Об этом пишет «Петербург2».