Вагон грузового поезда вспыхнул под Петербургом

Около шести часов вечера 1 июля в дежурную часть транспортной полиции поступил сигнал о возгорании настила первого вагона-платформы грузового поезда, который следовал по маршруту «Московская-Сортировочная-Луга». Стражи правопорядка начали проверку. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте.
— Огонь охватил площадь пять квадратных метров. Во время происшествия никто не пострадал, — уточнило ведомство.
Когда машинист увидел возгорание, то немедленно запросил остановку на железнодорожной станции «Верево» в Ленинградской области. Туда же приехали пожарные и потушили огонь.