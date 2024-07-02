Вагон грузового поезда вспыхнул под Петербургом

Около шести часов вечера 1 июля в дежурную часть транспортной полиции поступил сигнал о возгорании настила первого вагона-платформы грузового поезда, который следовал по маршруту «Московская-Сортировочная-Луга». Стражи правопорядка начали проверку. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте.