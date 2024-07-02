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Вагон грузового поезда вспыхнул под Петербургом

После ЧП на железной дороге транспортная полиция начала проверку.

Источник: Комсомольская правда

Около шести часов вечера 1 июля в дежурную часть транспортной полиции поступил сигнал о возгорании настила первого вагона-платформы грузового поезда, который следовал по маршруту «Московская-Сортировочная-Луга». Стражи правопорядка начали проверку. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте.

— Огонь охватил площадь пять квадратных метров. Во время происшествия никто не пострадал, — уточнило ведомство.

Когда машинист увидел возгорание, то немедленно запросил остановку на железнодорожной станции «Верево» в Ленинградской области. Туда же приехали пожарные и потушили огонь.