Троих туристов унесло ветром на катамаране в области Жетісу

Туристы отплыли далеко от побережья озера Алаколь и из-за усиления ветра не смогли добраться до берега самостоятельно.
«Незамедлительно на помощь пришли спасатели Оперативно-спасательного отряда, которые доставили унесенных ветром обратно на берег. В медицинской помощи не нуждались», — говорится в сообщении.
Ранее в ДЧС Жамбылской области рассказали о правилах поведения на воде.
«Вода — добрый друг и союзник человека, помогающий получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье. Но в то же время она не терпит легкомысленности и может являться источником повышенной опасности. Последствия легкомысленного поведения будут самыми тяжелыми. Чтобы их избежать, каждый человек должен знать элементарные правила безопасности на воде», — отметили спасатели.
Самое первое и самое главное правило — дети дошкольного и младшего школьного возраста должны купаться строго под присмотром взрослых. Необходимо максимально усилить наблюдение за детьми, вести разъяснительную работу. Подростки без сопровождения старших могут купаться только в специально отведенных для этого местах. Самое большое количество трагедий происходит именно в водоемах, не предназначенных для купания. Родителям нужно не только рассказать ребенку все правила безопасности на воде, но и привить ему навыки поведения в критической ситуации.
Очень важно научить подростка не паниковать и понимать, как нужно себя вести и что предпринимать.
При купании недопустимо:
- Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин.
- Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.
- Заплывать за буйки и ограждения.
- Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам.
- Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.
- Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
- Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии.
- Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.
- Не умеющим плавать, купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1−2 метра.
Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «купание запрещено!».