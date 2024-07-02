463 ДТП с участием мопедов и самокатов произошло в Алматы

Он отметил, что пользователи самокатов — одна из уязвимых категорий участников дорожного движения. С начала года с участием самокатов и мопедов произошло 463 ДТП, в результате чего 500 человек травмированы, семеро погибли. В 68 случаях двухколесным транспортом управляли дети.