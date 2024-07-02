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463 ДТП с участием мопедов и самокатов произошло в Алматы

В Алматы продолжается общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В минувшие выходные на дорогах города выявлено порядка двух тысяч правонарушений, львиную долю из них допустили пользователи электросамокатов и мопедов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Как сообщили в департаменте полиции мегаполиса, с начала локальной отработки по выявлению правонарушений в части эксплуатации самокатов и мопедов, стартовавшей 1 июня, к административной ответственности привлечены 4,8 тысяч водителей мопедов и 5,2 тысяч самокатчиков.

— Особое внимание обращено эксплуатации двухколесного транспорта несовершеннолетними. Порядка 100 родителей привлечены к ответственности за допуск своих детей к управлению самокатами и мопедами, что в целом противоречит закону и нормам безопасности, — отметил начальник управления местной полицейской службы ДП города Серик Шумаев.

По словам спикера, в результате масштабных рейдовых мероприятий на специализированную штрафную стоянку водворены более тысячи мопедов, а также 3,6 тысячи автомобилей.

— Принимаемые министерством внутренних дел меры позволили несколько стабилизировать ситуацию с эксплуатацией самокатов: установлены возрастные ограничения, требования по обязательному использованию средств защиты, перевозке пассажиров. Однако трагедии продолжаются. Статистика вызывает обоснованную обеспокоенность и тревогу, — заметил он.

Он отметил, что пользователи самокатов — одна из уязвимых категорий участников дорожного движения. С начала года с участием самокатов и мопедов произошло 463 ДТП, в результате чего 500 человек травмированы, семеро погибли. В 68 случаях двухколесным транспортом управляли дети.