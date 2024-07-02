Легковушка опрокинула «Газель» на трассе в Пильнинском округе

ДТП произошло на 600 км трассы М-12 в полдень. Известно, что машины «Ситроен» и «Газель» двигались в попутном направлении в сторону Казани. «Ситроен» выбрал неправильный интервал дистанции и столкнулся с «Газелью», в результате чего она опрокинулась на автодороге.