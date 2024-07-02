Легковушка опрокинула «Газель» на трассе в Пильнинском округе

Три человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Пильнинском округе 2 июля, об этом ИА «Время Н» сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.
ДТП произошло на 600 км трассы М-12 в полдень. Известно, что машины «Ситроен» и «Газель» двигались в попутном направлении в сторону Казани. «Ситроен» выбрал неправильный интервал дистанции и столкнулся с «Газелью», в результате чего она опрокинулась на автодороге.
Оба водителя и пассажир «Газели» получили травмы. Они доставлены в больницу.
По факту аварии проводится проверка.