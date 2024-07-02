Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи спасатели достали тело мужчины из моря

СОЧИ, 2 июл — РИА Новости. Тело мужчины, обнаруженное очевидцами во время катания на банане в Сочи, эвакуировано спасателями, сообщили в пресс-службе Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО).

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в спасательный отряд МЧС поступила информация, что катаясь на банане в акватории пляжа “Горный воздух”, очевидцы увидели утонувшего человека. На место происшествия вышел катер МЧС России со спасателями на борту. Погибшего обнаружили на удалении 1,5 км от береговой полосы», — говорится в Telegram-канале ЮРПСО.

Уточняется, что спасатели доставили тело мужчины на берег и передали правоохранителям. Личность погибшего неизвестна.

Ранее в отряде информировали, что в акватории в районе центрального пляжа «Маяк» обнаружили женщину, которая у дорожки с буйками всю ночь проспала на спине и не утонула.