В Сочи спасатели достали тело мужчины из моря

«Сегодня в спасательный отряд МЧС поступила информация, что катаясь на банане в акватории пляжа “Горный воздух”, очевидцы увидели утонувшего человека. На место происшествия вышел катер МЧС России со спасателями на борту. Погибшего обнаружили на удалении 1,5 км от береговой полосы», — говорится в Telegram-канале ЮРПСО.
Уточняется, что спасатели доставили тело мужчины на берег и передали правоохранителям. Личность погибшего неизвестна.
Ранее в отряде информировали, что в акватории в районе центрального пляжа «Маяк» обнаружили женщину, которая у дорожки с буйками всю ночь проспала на спине и не утонула.