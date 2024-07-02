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В Симферополе пьяный водитель протаранил ворота и уснул прямо в машине

В Симферополе пьяный водитель Mitsubishi врезался в ворота и уснул.

В Симферополе пьяный водитель Mitsubishi Pajero врезался в ворота и уснул, его задержали полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В полицию обратились симферопольцы. Они рассказали, что на улице Камской водитель врезался в металлические ворота и уснул прямо в машине. На место прибыли сотрудники ДПС. Выяснилось, что за рулем Mitsubishi находился симферополец 1972 года рождения.

«В ходе опроса участника происшествия полицейские заметили, что мужчина находится с признаками опьянения: от него исходил резкий запах алкоголя, присутствовала невнятная речь и неустойчивость позы», — отметили в МВД.

В ведомстве добавили, что проходить медицинское освидетельствование водитель отказался. На мужчину завели административное дело. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.