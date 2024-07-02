Двух несовершеннолетних спасли на реках в Гомельской области за сутки

Так, в 15.30 поступила информация о том, что на городском пляже на реке Припять в Мозыре работники ОСВОД спасли девочку 2015 года рождения. «Ребенок не пострадал. В медицинской помощи не нуждается. Подразделения МЧС не привлекались», — рассказали в областном управлении МЧС.



Вечером того же дня работники ОСВОД в Гомеле на городском пляже на реке Сож по ул. Денисенко спасли парня 2009 года рождения. Он не рассчитал силы и стал тонуть. И в этом случае медицинская помощь не понадобилась.