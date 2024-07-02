Информацию о гибели рыбы в Карагандинской области прокомментировали в комитете МСХ

Как сообщается на официальном сайте Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК, после обнаружения в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) поста о якобы гибели рыбы в канале имени К. Сатпаева, инспекторы среагировали согласно Схеме взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели рыбных ресурсов и других водных животных.
Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства были проинформированы все заинтересованные государственные органы. 2 июля в оперативном порядке на место предположительной гибели рыбы организован выезд государственных инспекторов инспекции совместно с представителями уполномоченных государственных органов.
«Оперативной группой на магистральном канале имени К. Сатпаева факт гибели рыбы не подтвердился», — сообщает ведомство.
Напомним, в январе массовый мор рыбы зафиксировали на канале Соленый в Атырауской области. А в августе прошлого года массовая гибель рыбы на реке Ишим обеспокоила жителей Акмолинской области. Прибывшие рыбинспекторы не нашли туши животных, но сказали, что мор могла спровоцировать сильная жара. Из-за нее в воде активно растут водоросли и резко снижается уровень кислорода. Вместе с тем, в мае уникальную акцию по зарыблению реки Иртыш провели в Павлодаре. В водоем выпустили более трех тонн краснокнижной рыбы осетр, популяция которой ежегодно падает.