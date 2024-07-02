Информацию о гибели рыбы в Карагандинской области прокомментировали в комитете МСХ

Напомним, в январе массовый мор рыбы зафиксировали на канале Соленый в Атырауской области. А в августе прошлого года массовая гибель рыбы на реке Ишим обеспокоила жителей Акмолинской области. Прибывшие рыбинспекторы не нашли туши животных, но сказали, что мор могла спровоцировать сильная жара. Из-за нее в воде активно растут водоросли и резко снижается уровень кислорода. Вместе с тем, в мае уникальную акцию по зарыблению реки Иртыш провели в Павлодаре. В водоем выпустили более трех тонн краснокнижной рыбы осетр, популяция которой ежегодно падает.