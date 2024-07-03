В Новосибирске 4-летнюю девочку увезли на скорой после падения в троллейбусе

Отмечается, что инцидент случился 2 июля. Ребенок со своими родителями ехала в троллейбусе № 36. В ходе движения 37-летний водитель общественного транспорта резко остановил троллейбус, нажав на тормоза. В результате 4-летняя девочка не смогла удержаться на ногах и упала в салоне.