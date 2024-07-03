В Новосибирске 4-летнюю девочку увезли на скорой после падения в троллейбусе

Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирска.
Отмечается, что инцидент случился 2 июля. Ребенок со своими родителями ехала в троллейбусе № 36. В ходе движения 37-летний водитель общественного транспорта резко остановил троллейбус, нажав на тормоза. В результате 4-летняя девочка не смогла удержаться на ногах и упала в салоне.
Ребенка отправили в медицинское учреждение.
На месте инцидента работает наряд ДПС. В данный момент они устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что Новосибирская область вошла в ТОП-3 по количеству ДТП с общественным транспортом.