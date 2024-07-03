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В Новосибирске 4-летнюю девочку увезли на скорой после падения в троллейбусе

На территории Дзержинского района Новосибирска 4-летняя девочка получила травмы в ходе поездки на троллейбусе.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирска.

Отмечается, что инцидент случился 2 июля. Ребенок со своими родителями ехала в троллейбусе № 36. В ходе движения 37-летний водитель общественного транспорта резко остановил троллейбус, нажав на тормоза. В результате 4-летняя девочка не смогла удержаться на ногах и упала в салоне.

Ребенка отправили в медицинское учреждение.

На месте инцидента работает наряд ДПС. В данный момент они устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что Новосибирская область вошла в ТОП-3 по количеству ДТП с общественным транспортом.

несчастный случай