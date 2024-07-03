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В Новосибирске на три года осудили карманницу-рецидивистку

В понедельник, 1 июля, Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденной Алены Коган и её адвоката.

Источник: AP 2023

Ранее в феврале этого года Кировский районный суд признал женщину виновной в семи эпизодах карманных краж.

Суд установил, что 25 февраля прошлого года Алена Коган похитила сотовый телефон стоимостью 28 тысяч рублей из кармана куртки покупательницы в магазине «Снежная королева» в Кировском районе Новосибирска. В мае женщина совершила еще 6 краж, в основном в общественном транспорте, похитив из сумок и карманов потерпевших сотовые телефоны на общую сумму 74 700 рублей.

Кировский районный суд приговорил Алену Коган к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и обязал возместить ущерб потерпевшим. Женщина подала апелляцию с просьбой заменить срок на условный, однако.

Новосибирский областной суд, учитывая предыдущие осуждения Коган за аналогичные преступления в 2013, 2016 и 2020 годах, оставил приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске судят адвоката, который отправил тайны следствия на телешоу.