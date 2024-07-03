В Новосибирске на три года осудили карманницу-рецидивистку

Суд установил, что 25 февраля прошлого года Алена Коган похитила сотовый телефон стоимостью 28 тысяч рублей из кармана куртки покупательницы в магазине «Снежная королева» в Кировском районе Новосибирска. В мае женщина совершила еще 6 краж, в основном в общественном транспорте, похитив из сумок и карманов потерпевших сотовые телефоны на общую сумму 74 700 рублей.