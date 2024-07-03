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Под Новосибирском кладбище 18 века размывает водой

Историки бьют тревогу.

Источник: BFM-Новосибирск

В Новосибирской области в очередной раз летом размыло старинное кладбище 18 века. Историки бьют тревогу из-за разбросанных костей, черепов и гробов.

Каждый год вода размывает захоронения в Ордынском районе. Кладбище находилось рядом с деревней Милованово. Населенный пункт пришлось затопить из-за создания Новосибирского водохранилища. Об этом сообщает издание «BFM-Новосибирск».

Ученые полагают, что ситуацию должна взять под контроль прокуратура. Человеческие останки сейчас лежат посреди мусора и бутылок на берегу.

«Мы уже много раз рассказывали об этом месте. Но ничего не меняется», — рассказал краевед, организатор экскурсий Вячеслав Карманов.

Пока власти не перезахоронили останки.