Под Новосибирском кладбище 18 века размывает водой

В Новосибирской области в очередной раз летом размыло старинное кладбище 18 века. Историки бьют тревогу из-за разбросанных костей, черепов и гробов.
Каждый год вода размывает захоронения в Ордынском районе. Кладбище находилось рядом с деревней Милованово. Населенный пункт пришлось затопить из-за создания Новосибирского водохранилища. Об этом сообщает издание «BFM-Новосибирск».
Ученые полагают, что ситуацию должна взять под контроль прокуратура. Человеческие останки сейчас лежат посреди мусора и бутылок на берегу.
«Мы уже много раз рассказывали об этом месте. Но ничего не меняется», — рассказал краевед, организатор экскурсий Вячеслав Карманов.
Пока власти не перезахоронили останки.