В Башкирии молодой человек отправился купаться с друзьями и утонул

Вчера вечером, 1 июля, в Бураевском районе Башкирии молодой парень утонул в реке Быстрый Танып. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел возле деревни Кузбаево. 21-летний парень в компании двух друзей отправился к водоему, чтобы покупаться. В какой-то момент он начал тонуть. Сегодня днем тело молодого человека обнаружили водолазы Госкомитета региона по ЧС.
Согласно предварительным данным, причиной гибели парня стало нарушение правил безопасности во время купания.
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