В Калининграде водитель сбил девочку, которая ехала по переходу на велосипеде

Автомобиль марки «Рено Флюинс» под управлением 64-летнего водителя двигался по ул. Багратиона со стороны ул. Железнодорожной. При повороте налево на Ленинский проспект на разрешающий сигнал светофора водитель допустил наезд на восьмилетнего велосипедиста который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, не спешившись.

