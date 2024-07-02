В Калининграде водитель сбил девочку, которая ехала по переходу на велосипеде

В Калининграде водитель совершил наезд на восьмилетнего ребёнка, который пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в понедельник в 17.33.
Автомобиль марки «Рено Флюинс» под управлением 64-летнего водителя двигался по ул. Багратиона со стороны ул. Железнодорожной. При повороте налево на Ленинский проспект на разрешающий сигнал светофора водитель допустил наезд на восьмилетнего велосипедиста который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, не спешившись.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Как отметили в пресс-службе Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП помогают устанавливать видеозаписи с камер «Безопасного города». В ГИБДД также напомнили, что велосипедисты обязаны спешиваться на пешеходном переходе.