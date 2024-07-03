Семейная сцена закончилась для омича гибелью от рук уголовника

По информации СК, вечером 30 июня в квартиру после продолжительного — в несколько дней — отсутствия вернулась проживавшая там омичка. Её гражданский муж, 34-летний мужчина, начал спрашивать, где она была, и предъявлять претензии по поводу её исчезновения.