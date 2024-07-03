Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семейная сцена закончилась для омича гибелью от рук уголовника

Мужчина просто хотел выяснить, куда пропала его подруга.

Источник: Om1.ru

Пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Омской области рассказала сегодня о трагедии, произошедшей в одной из квартир жилого дома по улице Энтузиастов.

По информации СК, вечером 30 июня в квартиру после продолжительного — в несколько дней — отсутствия вернулась проживавшая там омичка. Её гражданский муж, 34-летний мужчина, начал спрашивать, где она была, и предъявлять претензии по поводу её исчезновения.

За женщину вступился бывший официальный супруг, 47-летний ранее судимый омич. Он вступил в конфликт с хозяином квартиры, и руганью дело не ограничилось: в какой-то момент уголовник ударил оппонента в грудь ножом. Рана оказалась смертельной.

Мужчина задержан, ведётся следствие.

Ранее сегодня стало известно об опасных развлечениях омских детей: они бегают по развалинам одного из детских садов и… кидаются друг в друга кирпичами.