Семейная сцена закончилась для омича гибелью от рук уголовника

Пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Омской области рассказала сегодня о трагедии, произошедшей в одной из квартир жилого дома по улице Энтузиастов.
По информации СК, вечером 30 июня в квартиру после продолжительного — в несколько дней — отсутствия вернулась проживавшая там омичка. Её гражданский муж, 34-летний мужчина, начал спрашивать, где она была, и предъявлять претензии по поводу её исчезновения.
За женщину вступился бывший официальный супруг, 47-летний ранее судимый омич. Он вступил в конфликт с хозяином квартиры, и руганью дело не ограничилось: в какой-то момент уголовник ударил оппонента в грудь ножом. Рана оказалась смертельной.
Мужчина задержан, ведётся следствие.
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