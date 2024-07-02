Подполье заявило об ударах по заводу дронов в Харькове

ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. В Харькове производящее дроны предприятие и склад с боекомплектами подверглись атаке, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Харьков — прилетало. Начало пятого, вечером 2 июля прилетало в Немышлянский и Индустриальный районы <…> по промышленным предприятиям. На одном производили БПЛА и держали пикапы, оборудованные под запуск беспилотников. На втором был склад с БК, а также небольшой ремонт военной техники», — рассказал собеседник агентства.
К месту ЧП направились около десяти скорых, добавил он.
Во вторник вечером агентство Укринформ сообщало о взрывах в Харькове. После этого, по данным СМИ, в городе был виден столб дыма.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские военные регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.