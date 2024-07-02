Подполье заявило об ударах по заводу дронов в Харькове

«Харьков — прилетало. Начало пятого, вечером 2 июля прилетало в Немышлянский и Индустриальный районы <…> по промышленным предприятиям. На одном производили БПЛА и держали пикапы, оборудованные под запуск беспилотников. На втором был склад с БК, а также небольшой ремонт военной техники», — рассказал собеседник агентства.