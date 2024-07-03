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Новосибирский суд повторно рассмотрит дело о хищениях в клинике Мешалкина

Суд рассмотрит апелляцию защиты.

Источник: AP 2023

Новосибирский суд повторно рассмотрит дело о миллионных хищениях в НМИЦ имени Мешалкина. Защита подала апелляцию на приговор, сообщается на сайте учреждения.

Хищения в медицинском центре были замечены в 2019 году. Расследованием обстоятельств преступления занималось Управление ФСБ.

В этом году суд вынес приговор в отношении экс-директора клиники Александра Караськова. Ему назначили 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей. Его заместителя и супругу Ирину Бойцову приговорили к 3 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей. Супругов обвинили в хищении более 1,8 миллиардов рублей при организации и проведении госзакупок.

Апелляция будет рассмотрена в областном суде 12 июля.