Новосибирский суд повторно рассмотрит дело о хищениях в клинике Мешалкина

В этом году суд вынес приговор в отношении экс-директора клиники Александра Караськова. Ему назначили 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей. Его заместителя и супругу Ирину Бойцову приговорили к 3 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей. Супругов обвинили в хищении более 1,8 миллиардов рублей при организации и проведении госзакупок.