Обвиняемого в атаке на российский А-50 обменяли на митрополита Ионафана

Также Киев передал Москве трех тяжелораненых российских военных: «Мы приняли их в районе Бреста, передали россиянам в районе Гомеля. <…> Один из известных людей, военных в Украине, сам предложил этих людей и попросил меня: “Возьмите их, потому что они умрут”. Что мне было делать? Ну да, осудили бы мы этого человека на 10−15 лет, сидел бы он тут, нашу картошку ел с салом украинским или белорусским. Но погибли бы люди».