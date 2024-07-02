Оглашение наказания Трампу перенесли ближе к президентским выборам

Против Трампа заведено несколько уголовных дел. Так, обвинение утверждало, что Трамп в 2006 году вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд, которая более известна по сценическому псевдониму Сторми Дэниелс. Спустя десять лет, за несколько дней до президентских выборов, его юрист Майкл Коэн заплатил женщине $130 тыс. в обмен на заключение соглашения о неразглашении (non-disclosure agreement, NDA), а после избрания политик возместил юристу эту сумму, замаскировав выплаты под оплату его юридических услуг (общая сумма 11 подписанных им чеков составила $420 тыс.). Суд присяжных в конце мая признал вину Трампа по всем 34 пунктам обвинения, наказание должны были озвучить 11 июля.