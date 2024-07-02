«Решила сжечь мусор на балконе»: 90-летняя жительница Стерлитамака чуть не спалила две квартиры

ЧП произошло на улице Коммунистическая. Загорелись балконы на четвертом и пятом этажах. Прибывшие огнеборцы спасли пять взрослых и один ребенок. На тушение было направлено 16 специалистов и пять единиц техники. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.