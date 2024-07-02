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«Решила сжечь мусор на балконе»: 90-летняя жительница Стерлитамака чуть не спалила две квартиры

В Башкирии пенсионерка устроила пожар на двух балконах МКД, сжигая мусор.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 июля, в башкирском городе Стерлитамак пенсионерка устроила пожар в жилом доме. Об этом рассказала пресс-служба МЧС.

ЧП произошло на улице Коммунистическая. Загорелись балконы на четвертом и пятом этажах. Прибывшие огнеборцы спасли пять взрослых и один ребенок. На тушение было направлено 16 специалистов и пять единиц техники. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.

Распространение пламени на соседние квартиры допущено не было. Все случилось, как выяснил дознаватель МЧС, из-за 90-летней женщины, которая решила сжечь мусор на балконе в пластиковом ведре.

— Если у вас есть престарелые родители или родственники, обеспечьте присмотр за ними. Установите им пожарные извещатели, проверьте электропроводку и печное отопление, — порекомендовали в МЧС.

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