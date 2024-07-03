Суд в Москве приговорил экс-главу предприятия «Роскосмоса» к пяти годам колонии

Анатолий Шишанов работал в НИИ ТП с 1970-х годов. В 2019 году истек очередной срок полномочий господина Шишанова в качестве гендиректора — главного конструктора предприятия (он возглавлял НИИ с 1994 года) и был выбран новый гендиректор — Александр Люхин. Тогда деятельность господина Шишанова решили проверить, после чего были выявлены факты подозрительного расходования бюджетных средств. После обращения в прокуратуру и МВД было возбуждено уголовное дело, по которому Анатолий Шишанов вначале проходил свидетелем, а затем и подозреваемым.