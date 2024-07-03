Суд в Москве приговорил экс-главу предприятия «Роскосмоса» к пяти годам колонии

О приговоре в отношении сотрудников НИИ пресс-служба суда сообщила сегодня, 2 июля. Согласно картотеке суда, приговор был оглашен 28 июня судьей Чеченковым К. В. Подробности дела пресс-служба суда не сообщает, в картотеке суда документа приговора нет.
Дело поступило в суд 23 сентября 2022 года. Первое слушание состоялось в октябре того же года. В июле 2020 года «Ъ» писал, что Анатолия Шишанова отправили под домашний арест по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Тогда в НИИ ТП сообщали, что вменяемые Анатолию Шишанову преступления были совершены в 2013—2014 годах. Какие именно — неизвестно.
Анатолий Шишанов работал в НИИ ТП с 1970-х годов. В 2019 году истек очередной срок полномочий господина Шишанова в качестве гендиректора — главного конструктора предприятия (он возглавлял НИИ с 1994 года) и был выбран новый гендиректор — Александр Люхин. Тогда деятельность господина Шишанова решили проверить, после чего были выявлены факты подозрительного расходования бюджетных средств. После обращения в прокуратуру и МВД было возбуждено уголовное дело, по которому Анатолий Шишанов вначале проходил свидетелем, а затем и подозреваемым.
Господин Шишанов считался ведущим конструктором России в области космического приборостроения. За достижения в этой сфере он был удостоен званий Героя Соцтруда, Героя СССР, а затем и Героя России.