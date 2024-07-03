Чуркин близок к получению гражданства Аргентины, заявил адвокат

Рубилар отмечал, что россиянин подал заявление на получение гражданства Аргентины, поскольку у него тут родилась дочь. Если Чуркин станет гражданином, то может быть судим в Аргентине. Максимальное наказание в этой стране за деяния, в которых обвиняют Чуркина, составляет один год.